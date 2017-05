Am Wochenende des 24. und 25. Juni findet im LA-Stadion Schachen die Regionenmeisterschaft Zentralschweiz statt. Mit über 400 Teilnehmenden ist für spannende Wettkämpfe vorgesorgt. Um diese Event zu stemmen sind wir an beiden Tage auf viele, fleissige Hände angewiesen!

Auch Nicht-Leichtathleten willkommen! Neben den viele BTV Athletinnen und Athleten welche an diesem Wochenende im Einsatz stehen, freuen wir uns über die tatkräftige Mithilfe von Eltern, Verwandte, Geschwister und Freunde des BTV und ihrer Mitglieder. Regelkunde ist nicht zwingend nötig, es sind stets erfahrende Spezialisten auf Platz. Die Einsatzbereiche sind vielfältig und spannend: Sei es als Grillmeister, in der Anmeldung oder auf dem Wettkampfplatz als Hilfskampfrichter. Für alle ist etwas dabei!



Wer uns unterstützen möchte kann sich bei unserem Wettkampfchef Fabian Minder melden:

Email: fabian.minder@btv-athletics.ch

Tel: 079 515 30 59



Wir danken bereits jetzt ganz herzlich für die Unterstützung und freuen uns, euch an den Regionenmeisterschaften im Aarauer Schachen begrüssen zu können.