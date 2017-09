Am Sonntag, 26. November 2017 wird in Buchs AG der neue Einwohnerrat für die Amtsperiode 2018/2021 gewählt. Auf einer eigenen Liste tritt dabei der parteilose Kandidat Reto Fischer (47) an. Er steht für eine unabhängige Politik, nah an den Bedürfnissen der Bevölkerung und fernab von parteipolitischen Zwängen.



Nachfolgend finden Sie ein Portrait zu Reto Fischer, welches Ihnen aufzeigt, wofür der parteilose Kanditat einsteht.



Geboren und aufgewachsen in Aarau, war Buchs für mich seit frühester Jugend immer wieder einen Ausflug wert. Das lag einereits daran, dass ein Teil meiner Verwandtschaft bis heute hier wohnhaft ist, aber auch, weil ich über den Leichtathletik- und den Handballsport immer wieder neue Kontakte knüpfen konnte nach Buchs, zum Teil Freundschaften, welche bis heute anhalten. Nach Abstechern nach Luzern, Zofingen und Marseille bin ich schliesslich vor vier Jahren, über Aarau, in Buchs sesshaft geworden und ich darf sagen, ich fühle mich sehr wohl und äusserst integriert hier. Entsprechend kam dann ziemlich schnell der Wunsch auf, mich in der Gemeinde aktiv einzubringen. So bin ich Mitglied des FC Buchs, kümmere mich im Vorstand um die Öffentlichkeitsarbeit, bin ein regelmässiger Gast der Veranstaltungen, welche vom Kulturverein Buchsbaum organisiert werden und wenn ich mal fein auswärts essen möchte, werde ich in der Gemeinde genau so fündig. Natürlich geniesse ich auch das vielfältige Einkaufsangebot, welches zahlreiche Läden bietet, die mein Hobbykoch- und Geniesserherz höher schlagen lassen. Knuspriges Brot vom örtlichen Beck, saftiges Fleisch vom Metzger, knackiges Gemüse und wunderbare, orientalische Gewürze an der Aarauerstrasse. Aber auch der Garagist ist gleich um die Ecke, die Post Mitten im Dorf und an der Tramhaltestelle gibts am Sonntag eine druckfrische Zeitung. Kurz, in Buchs finde ich Tag für Tag all das, was ich zum Leben brauche. Ein Luxus, welchem wir in Zeiten der Globalisierung Sorge tragen sollten!



Buchs ist aber noch viel mehr. Meine Wohngemeinde bietet Menschen aus allen Herren Ländern eine Heimat. Wenn ich auf dem Fussballplatz Wynenfeld die Trainings der Junioren beobachte, höre ich manchmal ein babylonisches Sprachengewirr, welches den charmanten Touch einer Grossstadt hat. Ähnlich erging es mir, als ich im Rösslimatt-Quartier wohnhaft war, aus den Küchen hat es am Abend immer fein geduftet und hinter den Küchenscheiben, die Menschen mit ihren Sprachen aus aller Welt, alle mit ihrer ganz persönlichen Geschichte. Genau diese Geschichten sind es, die mich interessieren und es sind diese Geschichten, die Buchs zu dem machen, was es ist. Dieser Mix aus alteingessenenen Buchserinnen und Buchser, die viel zu erzählen wissen und unser Geschichtsbuch sind und den vielen zugewanderten Buchserinnen und Buchser - sei es aus Schaffhausen oder Genf, aus Pristina oder Istanbul. Faszinierend, aber gleichzeitig eine Herausforderung für alle!

Dazu fällt mir eine Geschichte ein: In Marseille hat mir einmal ein 91jähriger Franzose, während einer Diskussion zum Thema Multikulti-Gesellschaft, gesagt, dass es ihm egal sei ob jemand Franzose oder Nicht-Franzose oder Christ oder Muslim gäbe. Primär gehe es um den Menschen und wenn sich jemand dafür entschieden hätte, in "seinem" Marseille zu wohnen, dann sei er, sofern er sich zu benehmen wisse (!), herzlich willkommen und dürfe sich gerne "Local" nennen. Okay, der Vergleich mag hinken, denn unser Buchs hat anstatt einer Million Einwohner wie Marseille nur knappe 8'000 "Locals", aber trotzdem denke ich, dass e äs Parallelen gibt. Buchs hat seit jeher viele Menschen angelockt, sei es durch die schweizweit bekannte Industrie, das nahe KSA oder die Kantonsverwaltung in Aarau. Schon in den sechziger Jahren entstanden im Wynenfeld mehrere moderne Industriebetriebe. Das "Wynecenter", das Industriegebiet Neubuchs, sowie das Gewerbezentrum Hunzikermatte ziehen täglich unzählige BesucherInnen und nicht viel weniger ArbeiterInnen an. Entsprechend ist Buchs ein Schmelztigel verschiedener Persönlichkeiten und deren Lebensformen. Dies wird vorallem sichtbar, wenn man von der Aarauerstrasse her ins Dorf fährt. All diese Kulturen unter einen Hut zu bringen, dürfte für uns eine der grossen Herausforderungen der nächsten Jahre werden. Sei es im Schulwesen, im Verein oder im gewöhnlichen Alltag. Miteinander, einander verstehen und gegenseitig akzeptieren, zusammen LEBEN halt.



Wie zu Beginn erwähnt, liegen meine Stärken in den Bereichen Integration, Jugend/Kinder, Bildung, Sport, Gesellschaft und Kultur. Für genau diese Themen möchte ich mich in meiner Wohngemeinde einsetzen. Ich will als Einwohnerrat von Buchs Veränderungen anstreben, gute Ideen fördern und bewährte Traditionen erhalten. So dass Buchs nicht nur eine äusserst lebenswerte Gemeinde ist und bleibt, sondern in Zukunft noch lebenswerter wird. Darum wäre ich gerne IHRE kräftige Stimme in der Buchser Politik. Ganz bewusst parteilos, um noch näher am Puls der Menschen zu sein, fernab von Parteibüchern und vorgekauten Meinungen.

WICHTIG: Damit ich einen Sitz gewinnen kann, brauche ist als parteiloser Einzelkandidat möglichst viele Listenstimmen. Benutzen Sie also meine Liste und ergänzen Sie diese mit den anderen Kandidaten, welchen Sie noch Ihre Stimme geben möchten. Danke!



Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am Sonntag, 26. November 2017