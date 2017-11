Die Musikgesellschaft Kaiseraugst betritt Neuland: das alljährlich stattfindende Kon­zert in der Vorweihnachtszeit wird für einmal nicht besinnlich und sakral sondern rockig und exquisit!

Die Idee der „Rock-Night“ entspringt dem Hauptstück des Abends „Concerto for Rock Group and Orchestra“ von John Lord, dem Mitbegründer von Deep Purple. Die Besonderheit und Herausforderung dieses Werkes liegt darin, dass die Musikgesell­schaft Kaiseraugst von einer Rockband begleitet wird. Auch die übrigen Stücke an diesem Konzertabend kommen rockig daher und garantieren einen musikalischen Genuss.

Für dieses Konzert erhält die MG Kaiseraugst die einmalige Gelegenheit, auf dem Gelände der Roche in Kaiseraugst im neu erbauten Auditorium aufzutreten.

Erleben Sie am 15. oder 16. Dezember 2017 Rockmusik der ganz besonderen Art, umrahmt von kulinarischen Lecker­bissen und einem exklusiven Ambiente!

Der Vorverkauf läuft - Tickets und Infos unter www.mgkaiseraugst.ch oder telefonisch unter 079 718 58 05 (Dienstag bis Donnerstag, 14.00 bis 16.00 Uhr).