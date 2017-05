Das dritte Spiel der Meisterschaft gegen Gondiswil B fand bei kalter Witterung statt. Dank dem Dauerwind verzogen sich die angekündigten Regenwolken und man brachte das Spiel trocken über die Bühne. Leider vermochte Schoren B/Lenzburg nicht das Spiel ins Trockene zu bringen. Schon früh im ersten Umgang mussten wir uns eine Nummer schreiben lassen und bis zum Schluss wurden es sogar deren fünf! Mitgeholfen hat sicherlich auch der Gegenwind, der die Hornusse aufstellte und senkrecht fallen lies. Aber nicht nur; die Hornusse wurden schlecht gesehen und man konnte nicht mit der nötigen Konsequenz darauf arbeiten.

Der Gegner Gondiswil musste sich im ersten Umgang kein Nummero schreiben lassen. Zweimal mit etwas Glück, aber offenbar lag dieses bei diesem Spiel beim Tüchtigeren.

Im zweiten Riesumgang musste sich Schoren B/Lenzburg zwei weitere Nummero schreiben lassen und so war klar, dass das heutige Spiel eines zum Abhacken war. Der Gegner Gondiswil B blieb auch im zweiten Umgang im Ries sauber und erspielte sich so die gewünschten vier Rangpunkte. Mit 0/674 gewann Gondiswil B gegen Schoren B/Lenzburg mit 7/584.

Die besten Spieler unserer Mannschaft an diesem Sonntag: Beutler Dario, 56; Fiechter Roger, 54; Fiechter Werner, 52 und Schulthess Ueli, 51 Punkte.

Die vierte Runde in der Meisterschaft findet am 21. Mai in Lenzburg gegen Obfelden statt.