Bei schönstem Sommerwetter startete Schoren B / Lenzburg diesen Sonntag in Walliswil einen neuen Versuch, wichtige Rangpunkte zu erspielen. Im ersten Schlagumgang musste bereits der erste Streich in den vorderen Rängen abgetan werden und wurde, nicht wie im letzten Spiel, auch souverän abgetan. War das der Hinweis für einen guten Spielverlauf für Schoren. Im weiteren Spielablauf mussten noch einige Streich im Ries abgewehrt werden. Der Gegner Walliswil legte mit 172 und 179er-Riesen bereits vor. Das Ries konnte von Schoren B / Lenzburg im ersten Umgang bis zum Schluss sauber gehalten werden.

Beim Schlagumgang von Schoren B / Lenzburg musste sich Walliswil eine Nummer schreiben lassen. Beim Schlagen stand Schoren B / Lenzburg mit Riesen von 173 und 160 Punkten bereits mit 18 Punkten im Hintertreffen.

Im zweiten Schlagumgang von Walliswil zeigte sich Schoren B / Lenzburg nochmals von der besten Seite und hielt das Ries auch wieder sauber. Walliswil legt noch zwei Ries mit 180 und 159 Punkten vor und konnte so 690 Zähler schreiben. Im Ries musste sich Walliswil nochmals eine Nummer schreiben lassen und Schoren B / Lenzburg spielte zwei Ries von 161 und 169 Punkten.

So endete das Spiel für Schoren B / Lenzburg mit 0 Nummero, 663 Punkten und vier wertvollen Rangpunkten gegen Wallliswil, mit 2 Nummero und 690 Punkten und einem Rangpunkt für das höhere Schlagresultat.

In der Zwischenrangliste der Meisterschaft belegt Schoren B / Lenzburg nach der heutigen Runde den siebten Platz mit 8 Rangpunkten, 15 Nummero. Ein weiterer Rangpunktezuwachs ist somit in den nächsten Runden zwingend nötig. Die nächste Runde spielen wir am Sonntag, 11. Juni, um 09.00 Uhr gegen das drittplatzierte Wyssachen.

Die besten Spieler bei Schoren B / Lenzburg waren an diesem Sonntag: Beutler Dario, Fiechter Werner, je 58 und Sägesser Roman, 57 Punkte.