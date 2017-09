Der diesjährige Ausflug der Gipf-Oberfricker Samariter führte bei gutem Wetter nach Bad Ragaz. Nach einem gemütlichen Marsch zum Alten Bad Pfäfers mit der Besichtigung der erfrischenden Tamina Schlucht, wurde die warme Tamina Quelle genossen. Am zweiten Tag ging es, trotz der Wolken, auf den Pizol. Aufgeteilt in drei Gruppen, mit verschiedenen Wander-Routen, trafen sich alle wieder zum gemeinsamen Mittagessen. Nach dem gemütlichen Hock, mit angeregten Gesprächen, reisten wir zurück in die Heimat.