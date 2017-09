Es gehört doch zu den schönsten Dingen - Chömli essen!

Deshalb haben wir uns besonders auf den diejährigen Ausflug gefreut. Denn auf dem Programm stand, die Kambly Fabrik zu besuchen. Wir meldeten uns für das Programm "Kreativ Backen" an. So fuhr uns Fredi, unser Fahrer von Schneider Reisen, von Derendingen durch die schöne Landschaft nach Trubschachen. Da wir genug Zeit eingerechnet hatten, gingen wir zuerst all die tollen Chrömli Kreationen probieren.

Okey, "probieren" ist vielleicht nicht der passende Ausdruck. Viel mehr könnte man davon sprechen, dass wir "in den Chrömli geschwommen sind", oder "dass wir uns in den Chrömli fast aufgelöst haben".

Okey, das war nun wiederum übertrieben. Aber wir HÄTTEN gerne.

Nachdem wir uns nun die Bäuche voll geschlagen und auch für zu Hause ein wenig eingekauft haben, wurden wir zum Backtisch vorgeladen. Dort durften wir mit Monika und deren Team backen - mit Mürbeteig, Biscuitbrösmeli und gefärbter Eisweissmasse haben wir einen Strand dargestellt. Darauf haben wir mit Chrömli, Esspapier, Marzipan und Weiterem ein Zelt und Meerestiere platziert. Und die Jugeler waren richtig kreativ. Da gab es auch ein paar entzückende Meerjungfrauen oder auch mal ein Schwein! Zwischendurch wurde uns Bruchschoggi gereicht, womit wir Leckermäuler ganz zufrieden waren. Und immer wieder gab es Zuschauer, die unsere Werke gelobt und sich dann bei Monika erkundigt haben, ob man da mitmachen könne.

Nachdem die Kreationen fertiggestellt waren durften sich die Jugeler nochmals mit Chrömli eindecken. Draussen stand Fredi schon bereit und fuhr uns sicher nach Hause.



Esthi Hofer, Sept,17