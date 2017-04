Am 02. September eröffnet das Wagi-Museum in Schlieren. Auf 120 Quadratmeter wird das Archiv der SWS der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nun erhält der Verein HistoricSchlieren prominente Unterstützung durch den Aufzugbauer Schindler.



Der im Aufzug- und Fahrteppenbau international tätige Schindler Konzern mit Sitz in Ebikon LU und der Standort Schlieren verbindet bereits eine lange Tradition. 1960 kaufte Schindler damals die Aktienmehrheit seines grössten Konkurrenten in der Schweiz; der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren «Wagi». Nun kehrt diese als Museum nach Schlieren zurück. Das Unternehmen beteiligt sich neben der Stadt Schlieren und dem Gewerbe- und Handelszentrum GHZ ebenfalls an den Mietkosten für das künftige Wagi-Museum, heisst es auf Anfrage beim Verein HistoricSchlieren.



Schindler ist in Schlieren verankert



Schindler ist der weltweit zweitgrösste Hersteller von Aufzugsanlagen und grösster Hersteller von Fahrtreppen. Im Kerngeschäft «Aufzüge & Fahrtreppen» wurden 2016 weltweit rund 58'000 Mitarbeiter beschäftigt und 9,6 Milliarden Schweizer Franken umgesetzt. In Schlieren soll nun auch das angrenzende Schindler-Areal saniert werden. Die Schindler Pensionskasse sieht eine städtebauliche Aufwertung mit zeitgemässen Wohnungen, zwei öffentlichen Plätzen und viel Freiraum an der Zürcherstrasse vor. Ebenfalls befindet sich der regionale Hauptsitz Schindler Aufzüge Zürich in Schlieren.