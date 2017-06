An der diesjährigen Nachwuchsmeisterschaft des SWKO-Verbandes (Swiss Wado-Kai Organization) in Aarburg stand die Karateschule Balsthal Shin Wa Kan insgesamt 11x auf dem Podest. Darunter waren auch Neulinge die sich direkt bei ihrem ersten Auftritt an einem Turnier behaupten konnten. Darunter war unser 3er Team (Liana, Selina und Vanessa) welche eine Bronze-Medaille sowie sichtlich stolz den Team-Pokal entgegen nehmen durften in der Disziplin Team-Kata. In den Einzeldisziplinen konnten sich die Frischlinge Samanta, Liana und Vanessa Medaillen mit nach Hause nehmen. Weiter holten sich Medaillen David Schmid 3.Platz Kata U12, Dominik Rüegg 3. Platz Kumite U16, Chiara Schmid 1.Platz Kata U14 und 1.Platz Kumite U14, Patrick Flury 1. Platz Kumite U16 und Kata U16, Ramon Schöpfer 2. Platz Kumite U16, Jan Körner 3. Platz Kumite U14. Unser Medaillenspiegel war am Schluss 4x Gold, 3x Silber und 4x Bronze.

Unsere Schule war zudem zuständig für die Lokalität, das Aufstellen sowie Abräumen, die Ehrengaben und die Verpflegung. Wir danken herzlich unseren vielen Helfern die uns in der Küche, am Kiosk, als Springer und Coach tatkräftig unterstützt haben und zu einem gelungen Turnier beigetragen haben!