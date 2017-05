Mädchenriege STV Herznach

Sensationeller 3. Rang an den Kant. Meisterschaft Kat. A Schulstufenbarren

Am 28. Mai 2017 nahmen unsere Geräteturnerinnen an den kantonalen Meisterschaften Vereinsturnen Jugend statt. Nach einer gelungenen Vorführung durfte sich die Gruppe an der guten Note von 9.26 freuen. Im starken Teilnehmerfeld belegte die Mädchenriege den ausgezeichneten 3. Rang nach der Vorrunde, was gleichbedeutend mit der Finalqualifikation war. Die Wartezeit auf den Finaldurchgang verkürzten sich die Mädchen mit einem Besuch im Freibad Wettingen. Die kurze Pause und Abkühlung tat gut, im Finaldurchgang gelang den Turnerinnen nochmals eine Steigerung. Mit der tollen Note von 9.35 erturnten sie sich den feinen 3. Rang. Kantonalmeister wurde GeTu Sins-Oberrüti vor dem STV Vordemwald. Nun freuen wir uns auf den Saisonhöhepunkt an Fronleichnam, 15. Juni 2017, in Muri am Kantonalturnfest.

Bea Zwahlen Schleiss, Leiterin VGT Mä-Riege STV Herznach