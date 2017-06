Der diesjährige Sommerhock des Gewerbevereins Fislisbach fand auf dem Mattenhof statt. Bei schönstem und sehr warmem Wetter trafen sich an die 40 Mitglieder und genossen den Abend. Die Bowle von Hoch Optik fand ebenso grossen Anklang wie das Bierwägeli mit dem Rütihöfler – Eigenbrau. Viele gute Gespräche wurden geführt. Der Abend war durchwegs sehr kurzweilig. Unser herzliches Dankeschön geht an Nicole Camenisch, Hoch Optik, für die Organisation und an Hilpert Heimgartner, Mattenhof, für die Mithilfe und das Gastrecht. Auch bei der NAB bedanken wir uns herzlich für das offerierte Dessertbuffet. Wir freuen uns bereits auf die Wiederholung im nächsten Jahr.

Informationen über den Gewerbeverein Fislisbach finden Sie hier: www.gewerbe-fislisbach.ch