Dienstagabend im GoEasy: Trainingsspiel der Schweizer A-Nationalmannschaft gegen das NLB-Spitzenteam des STV Baden Handball.

Ursprünglich hatte die Nati ein Trainingsspiel gegen das überzeugend aufspielenden NLA-Team des HSC Suhr Aarau im Kalender gehabt. Da die Westaargauer aber reichlich Verletzte zu beklagen haben und ausserdem zwei ihrer Ausländer in der jeweiligen Nati engagiert sind, fiel die Wahl auf den STV Baden.

Als der Nationalmannschafts-Verantwortliche Ingo Meckes beim Städtli-Staff anklopfte, dauerte es knappe zwei Sekunden bis zum begeisterten «Ja!» aus Baden.

Zum Trainingsspiel in der GoEasy-Halle wird die Schweiz sicher ohne Superstar Andi Schmid antreten und auf den einen oder anderen Verletzten verzichten müssen. Dem Team von Städtli-Trainer Björn Navarin (der aus dem Vollen schöpfen kann) wird aber trotzdem eine hochkarätige Auswahl der besten Schweizer Handballer gegenüberstehen.

Ein Leckerbissen für Handballbegeisterte! Und was für ein «Vorspiel» für die wegweisende NLB-Partie gegen den TV Möhlin am Freitag, 3. November, in der Aue Baden.