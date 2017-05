Am vergangenen Samstag nahm der STV Herznach an der Kantonalen Meisterschaft im Vereinsturnen teil. Dabei starteten die aktiven Turnerinnen und Turner in drei Kategorien. Mit dem Schulstufenbarren erturnten sich die Frauen die Note 9.18 und somit den 11. Rang. In der Gerätekombination konnten sich die Herznacher mit der Note 8.98 den 8. Rang ergattern.

Erfolgreich war der STV Herznach vor allem im Team-Aerobic. Unter der Leitung von Silvia Läuchli turnten sich die 10 Athletinnen ins Finale. Nach dem Finaldurchgang durften sie mit der Note 8.87 den 5. Rang einnehmen und auf einen erfolgreichen Tag zurück schauen.

Der STV Herznach bedankt sich bei den anwesenden Fans für die Unterstützung. Die nächste Gelegenheit, die herznacher Turnerinnen und Turner live zu sehen, gibt es am Aargauer Kantonalturnfest in Muri. Dort werden am 16.06.2017 die Einzelathleten und am 24.06.2017 der ganze STV Herznach im Einsatz sein. Einen besonderen Leckerbissen präsentieren die Barrenturner am Sonntag, 25.06.2017 bei der Schlussfeier in Muri.

Nähere Infos finden Sie unter www.stvherznach.ch