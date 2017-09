Das feine Essen aus der Barmelhof-Küche und das gesellige Beisammensein begeisterte schon letztes Jahr zahlreiche Mitglieder. Dadurch stand schnell fest, dass der diesjährige Ausflug erneut in die gemütliche Bauernstube führen soll.

Das Wetter zeigte sich gegen Abend von der freundlichen Seite und so konnte nach kurzer Fahrt nach Erlinsbach / SO der Ausblick in die Weite genossen werden.

Während dem Apéro waren unsere wiederkandidierenden Gemeinderäte Yasmin Dätwyler und Kurt Häfliger gefragte Gesprächspartner und angeregte Unterhaltungen entstanden. Bald wurden alle zu Tisch gebeten und nach einem feinen Salat hatten die weiteren Köstlichkeiten aus der Küche ihren Auftritt. Ob gebratene Forelle mit Salzkartoffeln, Heisser Beinschinken oder Bauernkotelette mit Rösti – es mundete allen und bei einigen hatte später noch ein feines Dessert Platz.

Für Unterhaltung während dem Dessert sorgte der Gastgeber mit spannenden Geschichten und Sagen aus der näheren Umgebung. Und so wissen wir nun, was es mit dem «Doktor-Blick» auf der Gälflue auf sich hat. Und, einige hatten schon während dem Apéro die Hinweisschilder für kommende «Metzgete-Saison» im Barmelhof entdeckt und notierten sich die Termine, damit sie an diesen gemütlichen Ort zurückkehren können.

Mit herzlichem Dank an die Gastgeber verabschiedete sich die SVP-Schar zu später Stunde und unterliess es nicht, den beiden Gemeinderatskandidaten Yasmin Dätwyler und Kurt Häfliger nochmals viel Energie für die weiteren Wochen bis zur Gemeinderatswahl zu wünschen.