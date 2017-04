NLA- Landhockey Herren, 8. Runde

Im Basel kassierte der HCO den nächsten Rückschlag. Trotz klarer Feldüberlegenheit musste sich der HCO 1:2 geschlagen geben. Damit ist der Abstiegskampf eroeffnet, zumal Basel als direkter Konkurrent sich vom Tabellenende verabschiedete.

Ein Sieg im ersten Spiel der Rückrunde hätte der Oltner Moral gut getan. Doch der HCO machte da weiter, wo er im alten Jahr aufgehoert hatte: Trotz guter konditioneller Verfassung und Spieldominanz mangelte es bei der Chancenauswertung. Gleich zu Beginn wurden beste Torchancen durch die unerfahrenen Oltner Stürmer nicht verwertet. HCO- Trainer Gerhard musste zudem nach dem Abgang Fellers die Innenverteidigung komplett neu umstellen,was Olten zusätzlich schwächte. In der 17. Minute nutzten die Gastgeber ihre erste Strafecke eiskalt zum Führungstreffer aus. Der Schlenzball schien allerdings haltbar, Torwart Müller hatte zudem freie Sicht auf den Strafeckenschützen Broennimann. In der Folge dominierte Olten das Spielgeschehen, haderte aber weiter

im Abschluss. In der 41. Minute leistete sich der HCO einen Deckungsfehler in der Abwehr, was zum zweiten Basler Tor führte. Die Gäste sich aber noch nicht auf und nach dem Anschlusstreffer, erzielt durch C.Schärer, schoepften sie neuen Mut. Verdient hätten die Oltner diesen Ausgleich gehabt, aber es fehlte einmal mehr die letzte Konsequenz im Abschluss. Zweimal scheiterte HCO-Routinier Berger in der Schlussphase nur ganz knapp vor dem gegnerischen Tor, letztlich blieb es bei dieser unglücklichen Niederlage. Dennoch zeigte Olten spielerische Fortschritte im Vergleich zur Vorrunde und eine positive Entwicklung war deutlich spürbar.

Telegramm

Basler HC : HCO 2:1 (1:0)

Basel.- SR:Bucher,Panschiri.-100 Zuschauer.- Tore: 17. Broennimann 1:0(KE). 41. Forrest 2:0. 58. Schärer 2:1(KE).

HC Olten:

Müller; C. Roth, Leonhardt, Büchler, Studemann, C.Schärer, D. Schärer, Gassner, Hunziker, Rindlisbacher, Fallegger, Wintenberger, Berger, Hunziker, Knabenhans.