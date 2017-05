Zum letzten Schweizermeisterschafts-Qualifikationswettkampf vor der Sommerpause trafen sich die Turner des Kantons Aargau am Samstag, dem 20. Mai 2017 im Urner Hauptort, in Altdorf. Mit dabei waren auch die Wettinger Turner der Kategorien 6,7 und Herren. Als Vorgeschmack auf die Schweizermeisterschaft im Herbst musste sich die Aargauer-Delegation gegen eine starke ausserkantonale Konkurrenz aus amtierenden sowie aus Vize-Schweizermeistern beweisen. Aufgrund der grossen Gruppen von bis zu 14 Turnern pro Gerät wurde der Wettkampf für alle zur Geduldprobe. In den Kategorien 6 und 7 mussten sich die Wettinger Turner gegen die starke Konkurrenz geschlagen geben und konnten leider nicht ganz vorne mitmischen. Die Resultate liessen sich aber dennoch sehen und so gab es doch noch einige gute Schlussplatzierungen. Am Ende des Tages konnte Noah Urech in der Kategorie 6 mit dem 10. Rang eine Auszeichnung entgegennehmen. In der Kategorie 7 reichte es für Simon Müller auf den 4. Schlussrang, gefolgt von Severin Egloff auf dem 7., Basil Baumgartner auf dem 9. Und Florian Süess auf dem 10. Rang. Anders sah es in der Kategorie Herren aus. Dort nahmen die Wettinger das Podest gleich für sich ein. Es gewann Remo Keller, vor seinem Bruder André Keller. Fabio Moser holte sich Bronze und Kim Wermelinger eine Auszeichnung (4. Platz). Im Anschluss an den regulären Wettkampf folgte jeweils an einem Gerät pro Kategorie das Championnatturnen. Vier Wettinger Turner waren dabei erfolgreich und konnten sich einen Preis ergattern (Remo und André Keller, Fabio Moser und Pascal Müller). Mit diesen tollen Leistungen können die Turner nun stolz in die verdiente Sommerpause gehen, um noch mehr an den Übungen zu feilen und im Herbst wieder stark in die zweite Saisonhälfte zu starten.