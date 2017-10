Die Frage kann nicht so einfach beantwortet werden. Hier kommt es immer auf die speziellen Bedürfnisse des Einzelnen an. Am besten kann die beste Krankenkasse mittels eines Krankenkassenvergleichs ausfindig gemacht werden. So ein Vergleich lässt sich am besten im Internet mit Hilfe eines Krankenkassen-Rechners durchführen.



Informationen einholen



Seit einigen Jahren ist der Wettbewerb unter den verschiedenen Gesetzlichen Krankenkassen um neue Mitglieder voll im Gange. Zwar hat der Grundbeitrag bei jeder Kasse dieselbe Höhe, doch bestehen von Krankenkasse zu Krankenkasse einkommensabhängige Zusatzbeiträge. Diese Zusatzbeiträge sind von Kasse zu Kasse unterschiedlich hoch und können durchaus bemerkenswerte Unterschiede bei den Beiträgen hervorrufen.

Hier ist ein regelmäßiger Vergleich durchaus lohnend um zu sparen. Durchschnittlich liegt der Zusatzbeitrag bei etwa 1,1 Prozent, allerdings können mittels eines solchen Vergleiches auch günstigere Krankenkassen ausfindig gemacht werden.



Der Verband der Krankenkassen rechnet in den nächsten zehn Jahren mit einem Beitragssatz von 1,8 Prozent. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren die Mitgliedsbeiträge deutlich steigen werden. Ein Grund mehr, von Zeit zu Zeit einen Krankenkassenvergleich auf gidu.ch auszuführen.



Vorgehensweise



So ein Vergleich kann auf verschiedene Art und Weise durchgeführt werden. Es können telefonisch bei unterschiedlichen Kassen Informationen angefordert werden. Die benötigten Infos werden dem Interessierten auf dem Postweg zugesandt. Diese Methode ist allerdings zeitraubend und umständlich, also nicht mehr zeitgemäß.



Ein solcher Krankenkassenvergleich kann auf einen der zahlreichen Portale mittels eines Krankenkassen-Vergleich-Rechners ausführt werden. Dieser Rechner kann anhand weniger Informationen (gewünschte Leistungen usw.) innerhalb kürzester Zeit die für den Interessenten beste Krankenkasse ausfindig machen.





Zu beachtende Punkte bei einem Wechsel der Krankenkasse



Um dem Treiben der Kassen nicht hilflos ausgeliefert zu sein, sollte die Kasse gesucht werden, welche auf die eigenen Bedürfnisse bestens zugeschnitten ist. Hierbei sollte vor allem auf den Bonus geachtet werden, den die verschiedenen Kassen bieten. Ein Blick auf die Leistungen die in den Tarifen enthalten sind, kann durchaus lohnend sein. So bieten inzwischen zahlreiche Versicherer Konditionen an, welche früher nur von Zusatzversicherungen erstattet wurden.

Da sind unter anderem Zuschüsse für Brillen, Übernahme der Kosten für professionelle Zahnreinigung sowie Zuschüsse für Brillen. Daher ist es wichtig, nicht nur auf die Höhe der Zusatzbeiträge zu achten, sondern auch auf die gebotenen Leistungen. Hier spielt das Preis- Leistungsverhältnis keine unbedeutende Rolle.





Fazit: Wer gute Leistungen in Anspruch nehmen und dabei auch noch sparen möchte, der sollte sich auf alle Fälle die Zeit nehmen und einen Krankenkassen - Vergleich ausführen.