„Made in Switzerland“

Die gut zwanzig Sängerinnen und Sänger des Langendörfer Chors VivaVoce singen in Zusammenarbeit mit dem Kinderchor KiLaLu unter dem Motto „Made in Switzerland“ Lieder aus Mundartrock, Pop, Heimatlieder und Evergreens, natürlich alles „Swiss made“. Dazu laden sie am kommenden Sonntag, den 25. Juni 2017 um 17.00 Uhr zum Konzert im Konzertsaal Langendorf.

Durchs Programm führt der aufgestellte Radiomoderator Marco Biberstein, begleitet wird das Konzert durch den vielseitigen Pianisten Dominic Röthlisberger und die engagierte Chorleiterin Fabienne M. Skarpetowski sorgt dafür, dass alle - einige Male sogar das Publikum - stets „den richtigen Einsatz“ finden werden.

Im Anschluss an das Konzert gibt es Gelegenheit, bei Speis und Trank gemütlich noch etwas gemeinsame Zeit zu Verbringen.

Ort und Zeit:

Konzertsaal Langendorf

25. Juni 2017, 17.00 Uhr

Eintritt frei, Kollekte