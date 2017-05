Am Samstag, dem 13. Mai 2017, fuhr der Damenturnverein zum Vorbereitungswettkampf nach Zeiningen. Zuvor hatten wir uns um 13.00 Uhr in der Mühlemattturnhalle zum Einturnen getroffen. Die Wettkampfleitung hatte uns netterweise etwas früher am Nachmittag eingeplant, sodass wir alle einen freien Samstagabend geniessen konnten. Demzufolge durften wir mit unserem Gerätekombinations-Auftritt (GK) den Start für die Wettkämpfe der Aktiven setzen. Zwei Stunden später führten wir auch zum ersten Mal unser neues Schulstufenbarren-Programm (SSB) auf. In beiden Disziplinen erreichten wir gute Noten, im GK eine 8.70, im SSB eine 8.75.

Der Fricktalercup gab uns also eine positive Rückmeldung für unsere wöchentlichen Trainings und wir freuen uns auf das Turnfest im Juni in Muri.