Am kommenden Samstag Nachmittag, 13 Mai 2017 (15:30 Uhr, Binningen, Spiegelfeld), treten die Leimentalerinnen zum letzten Mal in dieser Saison gegen den LK ZUG II an.

Für das letzte Spiel in dieser Saison müssen sich die Spielerinnen der HSG Leimental nochmals gegen das starke Team aus Zug durchsetzen. In den letzten Begegnungen wurden die Auswärtsspiele jeweils verloren, bei den Heimspielen konnten die Leimentalerinnen als Siegerinnen vom Platz gehen. Einen Sieg möchte sich das Heimteam auch an diesem Wochenende erspielen, denn obwohl der Ligaerhalt bereits geschafft ist, möchten sich die Spielerinnen mit einer guten Leistung und dem ersten Platz in der Abstiegsrunde verabschieden. Verabschiedet wird am Samstag leider auch die langjährige Torhüterin Manuela Hiestand, sie verlässt bedauerlicherweise die HSG Leimental auf kommende Saison.