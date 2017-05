Die Luzerner Kunstturnerinnentage fanden dieses Jahr zum ersten Mal in Kriens am Fusse des Pilatus statt. Über 350 junge Athletinnen aus der ganzen Schweiz präsentierten ihre Leistungen am Wochenende vom 13./14. Mai 2017.

Die P2-Turnerinnen mussten am Samstag sehr früh aufstehen, damit sie pünktlich und gut aufgewärmt an die Geräte treten konnten. Allmählich verflüchtigte sich die grosse Müdigkeit, welche die Nervosität zuvor noch zusätzlich anschwellen liess. Sarah Graf und Mira Stalder konnten sich mit gleicher Punktzahl auf den Rängen 25. und 27. von 70 Turnerinnen eine Auszeichnung sichern. Mira Stalder war mit der Bewertung von 13.5 Punkten für ihre schöne Bodenübung nahe bei den besten Turnerinnen des Tages. Sarah Graf überzeugte am Balken und zeigte ebenfalls eine gelungene Bodenübung. Mikaela Thieler beendete den Wettkampf auf dem 32., Ava Drake auf dem 37. und Noelia Haider auf dem 41. Rang.

Am Samstagnachmittag starteten die Weininger Turnerinnen der Kategorie P1. Auch in diesem Wettkampf durften sich Melanie Schai auf dem 25. Rang und Lou Meier auf dem 33. Rang von 104 Turnerinnen eine Auszeichnung überreichen lassen.

Die P3-Turnerinnen starteten am Sonntagnachmittag. Bernadette Fries zeigte auf dem Balken die Verbindung von zwei Flick-Flacks und erturnte trotz Sturz aber sauberer Ausführung 11.55 Punkte. Saranya Gräni präsentierte am Boden unter anderem die Schraube und konnte auch am Balken ihre Leistung abrufen. Auch Vanessa Zimmermann gelang ein guter Wettkampf. Bernadette Fries erturnte den 22., Saranya Gräni den 24. und Vanessa Zimmermann den 27. Rang von 28. Turnerinnen.

Am Wochenende vom 20./27. Mai 2017 findet für die Weininger Kunstturnerinnen in Bonstetten der letzte Qualifikationswettkampf für die Schweizermeisterschaften statt.

Weitere Informationen zum Kutu Weiningen finden Sie auf: www.kutuweiningen.ch