Rettungssport: Die Schnellsten Rettungsschwimmer messen sich in Brugg (AG)



Am vergangenen Samstag (22.04.2017) konnte das SLRG Team Baden-Brugg den Heimvorteil nutzen und gewann Silber hinter der SLRG Innerschwyz, beim internationalen Speedlifesaving Wettkampf in Brugg.

Das Konzept von SpeedLifeSaving ist ganz einfach. Die offiziellen Hallenbaddisziplinen im Rettungsschwimmen, welche auf eine Austragung in einem 50m Olympiapool ausgelegt sind, werden um 50% verkürzt und in einem 25m Becken ausgetragen. Zusätzlich werden gewisse Ausführungsbestimmungen zugunsten Leistung und Schnelligkeit so vereinfacht, dass eine geballte Ladung an Tempo und Action daraus resultiert. Insgesamt nahmen 80 Athletinnen und Athleten aus 10 verschieden Teams am diesjährigen Speedlifesaving Wettkampf teil. Darunter waren Rettungsschwimmer aus den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der hochkarätige Rettungsschwimmwettkampf „Speedlifesaving“ wurde dieses Jahr bereits zum sechsten Mal im Hallenbad Brugg durchgeführt. Bei den Damen dominierten die Nationalkader-Athletinnen aus den Niederlanden das Teilnehmerfeld. Insgesamt stellte das Team Netherlands vier neue Speedlifesaving Rekorde auf: Zwei in den Staffeln und zwei in den Einzeldisziplinen. In der Damen Einzelwertung erkämpfte sich das Team Netherlands einen dreifachen Sieg.

Bei den Herren konnten sich die einheimischen Rettungsschwimmer an der Spitze behaupten. Der Brugger Manuel Zöllig gewann in der Einzelwertung dank einer überzeugenden Leistung über alle Disziplinen die Bronzemedaille. Gold ging an Markus Rausch von der DLRG Bayern und Silber an Kevin Schuler aus der SLRG Innerschwyz.

Als Höhepunkt aus der Sicht der Baden-Brugger galt der Sieg in der 4x10m Linethrow-Relay, welche sich die Herrenstaffel (Cheptiakov, Baumann, Troxler, Zöllig) mit einem neuen Speedlifesaving Rekord von 0:50.80 sicherte.



