Der Langendörfer Erwachsenenchor Viva Voce konnte nach der Sommerpause voller Vorfreude ins neue Programm einsteigen. Nach „Made in Switzerland“ (Konzert Juni 2017) ist nun wieder internationale Pop- und Rockmusik angesagt.

Fabienne M. Skarpetowski, die professionelle Chorleiterin, bringt den aktuell 23 Frauen und einem Mann sympathisch und engagiert Radiohits aus vergangenen Jahrzehnten bis heute für das nächste Konzert im Januar 2019 bei. Es kommen Lieder von Adele, Abba, Beatles, Queen und vielen mehr zum Zug.

Wer hat Lust, unseren Chor mit seiner Stimme zu verstärken? Während den wöchentlichen Chorproben am Freitagnachmittag (ohne Schulferien) wird ein Kinderhütedienst von einer liebevollen Spielgruppenleiterin angeboten, um auch jungen Müttern und Vätern die Möglichkeit zu geben, an den Proben teilzunehmen. Es sind aber auch alle anderen Interessierten, ob jünger oder älter, herzlich willkommen!

Schnuppermöglichkeiten (mit Anmeldung, insbesondere für den Kinderhütedienst):

Wann: Freitag, 15./22. und 29.9.2017 von 14.30 - 16.00 Uhr

Wo: Aula der Schule Langendorf

Anmeldung und Infos: vivavoce@gmx.ch, www.chor-vivavoce.ch