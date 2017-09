Adriano Rosamilia und Robin Gloor: Dies sind Namen, die sich die Schweizer Leichtathletikszene merken sollte. Beide gewannen sie den gestrigen Mille Gruyère Final in Kreuzlingen über 1000 Meter, beide setzten sie sich gegen über 20 Mitläufer durch, beide verbesserten sie ihre persönliche Bestleistung. Obwohl es am Ende um Sekunden ging und ein guter Endspurt unumgänglich war, haben sie der Schweiz gezeigt, dass sie DIE Nachwuchshoffnungen unseres Vereins sind. Nina Rosamilia schrammte wegen einer Sekunde knapp am Podest vorbei, lief auf den 5. Rang und holte sich damit ein wohlverdientes Diplom.



Noch besser: Die anderen drei Qualifizierten - Lars Oeschger, Elias Denzler und Katharina Schön - liefern zwar nicht aufs Podest, dafür ebenfalls neue persönliche Bestleistung!

Nicht am Start sein konnte wegen einer Verletzung aus den Sommerferien Valentina Rosamilia.



Sie alle haben sich unter dem Jahr in einem der Regionalfinals gegen die Konkurrenz durchgesetzt und sich für den prestigeträchtigen Schweizer Final qualifiziert.



Die Resulate:

M10

1. Adriano Rosamilia PB 3:08.75

10. Lars Oeschger PB 3:23.63



M11

1. Robin Gloor PB 3:08.11



M12

7. Elias Denzler PB 3:06.40



W13

5. Nina Rosamilia PB 3:07.29



W15

17. Katharina Schön PB3:12.76