Die Meldung zu einem schweren Verkehrsunfall in Herzogenbuchsee ging bei der Kantonspolizei Bern am Donnerstag, kurz nach 16.30 Uhr, ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Lastwagen von der Wangenstrasse herkommend via Unterstrasse in Richtung Bern unterwegs.

leichzeitig fuhr ein Velolenker auf der Bitziusstrasse in Richtung Unterstrasse. Aus noch zu klärenden Gründen kam es in der Folge im Bereich der Kreuzung Bitziusstrasse-

Unterstrasse zur Kollision.

«Der Velofahrer wurde beim Unfall schwer verletzt», teilen die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Kantonspolizei Bern mit. Er wurde von mehreren vor Ort anwesenden Personen betreut, ehe ihn ein Ambulanzteam und eine Crew der Rega medizinisch versorgten. Trotz der sofortigen Rettungsmassnahmen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Beim Opfer handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus dem Kanton Solothurn.

Infolge der Arbeiten musste die Strassen im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Buchsi-Oenz leitete den Verkehr lokal um. Zudem wurde das Care Team des Kantons Bern zur Betreuung betroffener Personen aufgeboten.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären. (pkb)

Die Polizeibilder vom Dezember 2018: