Die Kantonspolizei Aargausetzte führte im Zusammenhang mit einem Autotreffen eine Geschwindigkeitskontrolle zwischen Suhr und Hunzenschwil durch.

Die Kantonspolizei teilt mit, dass bereits am Vormittag gingen bei der Kantonspolizei Lärmklagen und ähnliche Beschwerden wegen dem Autotuning-Treffen im Wynencenter Buchs eingingen. Deshalb sei die Polizei während des gesamten Anlasses vor Ort gewesen.



Gleichzeitig setzte die Kantonspolizei eine Kontrolle mit dem Lasermessgerät an. Diese wurde am Sonntagnachmittag auf der Ausserortsstrecke von Suhr nach Hunzenschwil durchgeführt. Dabei kam es zu vier Abnahmen von Führerausweisen.

Einer der Autolenker war mit 165 km/h statt 80km/h unterwegs, ein weiterer mit 153 km/h. Die Polizei schaltete dabei die Staatsanwaltschaft ein, die je eine Strafuntersuchung und beschlagnahmte die Fahrzeuge. Die Kantonspolizei nahm den Lenkern die Führerausweise zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.



Im Rahmen dieser Kontrollen konnten noch zwei weitere Fahrzeuglenker mit jeweils 128 km/h bzw. 131 km/h gemessen werden, so die Medienmitteilung. Diesen beiden wurde der Führerausweis ebenfalls auf der Stelle abgenommen. (pka)