Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 4.30 Uhr in der Webergasse zu der Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und zwei Personen. In der Folge griffen sie den Mann an und flüchteten. Eine Fahndung blieb erfolglos, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Das Opfer erlitt mittelschwere Verletzungen und musste in die Notfallstation eingewiesen werden. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der 39-Jährige durch Passanten betreut. Die Polizei sucht Zeugen.

