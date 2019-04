Der Rentner war am Mittwochnachmittag auf der Hauptstrasse in Richtung Lumino TI unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte, geriet er in der Nähe des Friedhofs in San Vittore GR neben die Fahrbahn, worauf der Wagen im Bett des Faverabachs heftig mit der Gegenböschung kollidierte.

Der Lenker, der sich alleine im Auto befand, wurde beim Unfall im Wagen eingeklemmt. Drittpersonen betreuten ihn bis zum Eintreffen eines Teams der Ambulanza Moesano.

Die mit 14 Personen ausgerückte Feuerwehr Bassa Mesolcina befreite den Mann mit Brechwerkzeug aus dem Fahrzeug. Das total beschädigte Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache ab.

Die Polizeibilder vom April 2019: