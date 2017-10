Am Donnerstag, 5. Oktober 2017, kurz vor 17 Uhr kam es in Riedholz bei der Kreuzung Baselstrasse/Atisholzstrasse zu einem Verkehrsunfall. Die 80-jährige Lenkerin eines Personenwagens wollte von Riedholz kommend geradeaus die Kreuzung in Richtung Attisholz überqueren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende Motorradfahrerin, die auf der Baselstrasse in Richtung Flumenthal fuhr.

In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision. Eine kurz darauf zufällig vorbeikommende Gruppe der Kantonspolizei, die von einer Ausbildung zurückfuhren, kümmerte sich bis zum Eintreffen der Ambulanz um die verletzte, aber ansprechbare Motorradlenkerin und leistete die ersten Sofortmassnahmen. Eine Ambulanz brachte die Frau in ein Spital. (kps)