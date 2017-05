Gemäss derzeit der Polizei vorliegenden Erkenntnissen war eine 54-jährige Automobilistin am Mittwoch kurz nach 10 Uhr auf der Weissensteinstrasse in Solothurn in Richtung Langendorf unterwegs. «Im Bereich «Rosegghof» erfasste sie aus noch zu klärenden Gründen eine 86-jährige Frau, welche die Weissensteinstrasse auf dem dortigen Fussgängerstreifen überqueren wollte.», teilt die Kantonspolizei mit. «Dabei zog sich die Rentnerin schwere Verletzungen zu.»

Die 86-Jährige wurde nach medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter der REGA in ein Spital geflogen, wo sie später verstarb.

«Zur Klärung des Hergangs und der Umstände haben die Strafverfolgungsbehörden umgehend eine Untersuchung eingeleitet», so die Medienmitteilung.

Nebst der Polizei standen zwei Ambulanzen, ein Rettungshelikopter, Angehörige der Feuerwehr Solothurn und ein Care-Team im Einsatz.

Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs Zeugen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 71 11. (kps)