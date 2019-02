Pell wurde schuldig gesprochen, in den 1990er Jahren zwei Sängerknaben in der Saint Patrick's Kathedrale in Melbourne sexuell angegriffen zu haben. Die Fälle gehen auf die Jahre 1996 und 1997 zurück, als Pell gerade Erzbischof von Melbourne geworden war.

Das Urteil gegen den 77-Jährigen war bereits Mitte Dezember gefallen, aber bisher unter Verschluss gehalten worden. Pell ist der ranghöchste katholische Geistliche, der wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde.