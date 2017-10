Da waren wohl einige Schutzengel am Werk: Am Donnerstag gegen 12.45 Uhr kam es in Wolfwil zu einem Selbstunfall. Die 32-jährige Autofahrerin war auf der Kestenholzerstrasse in Fahrrichtung Kestenholz unterwegs, als sie aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie geriet nach links von der Strasse ab, überschlug sich und krachte in der Folge in einen Baum. Die Lenkerin konnte das stark beschädigte Fahrzeug aber selbstständig und unverletzt verlassen. (kps)