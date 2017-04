Langes Bangen bis zum Zugriff: Nach einem Banküberfall in der Waldshuter Innenstadt am Freitagmittag wurde der Täter inzwischen festgenommen. Zwei Angestellte der Postbank konnten einen Nebenraum unbeschadet verlassen. Bevor es zum Zugriff kam, hatte die Polizei telefonischen Kontakt zum 57-jährigen Mann, der durch einen Schusswechsel Verletzungen davon getragen hat. Der Tatverdächtige soll nach medizinischer Versorgung schnellstmöglich befragt werden. Laut Polizeiangaben handelt es sich um einen deutschen Staatsbürger aus Waldshut-Tiengen, der bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist.