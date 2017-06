Das Auto wurde am Mittwoch zwischen 19 und 19.20 Uhr am nördlichen Stadtrand angezündet, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Im gleichen Zeitraum wurde in der Nähe ein Lörracher Auto in Brand gesteckt. Beide Wagen wurden stark beschädigt; zusammen beziffert die Polizei den Sachschaden auf rund 10'000 Euro.