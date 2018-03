Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr, beim Kreisel

Buonaserstrasse/Waldeggstrasse in der Gemeinde Rotkreuz. Eine 38-jährige Lenkerin verlor

nach der Kreiselausfahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam rechts von der Strasse ab und

prallte in einen Betonsockel. Dadurch kippte das Auto und kam auf der Seite liegend auf der

Fahrbahn zum Stillstand.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und musste durch die Einsatzkräfte der Zuger Polizei aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Bei der stark alkoholisierten Frau wurde eine

Blutprobe im Spital angeordnet. Der Führerausweis wurde ihr zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) vor Ort abgenommen. Sie muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.

Aktuelle Polizeibilder vom März 2018: