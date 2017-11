Der Unfall ereignete sich um 22.30 Uhr, als ein 33-Jähriger auf der Bernstrasse von Hüswil her in Richtung Zell fuhr, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. In einer Rechtskurve kam es zu einer heftigen Streifkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wobei das Auto von besagtem Lenker ein Rad verlor. Dennoch fuhr er noch rund 400 Meter weiter, bevor er anhalten musste.

Die Polizei führte bei ihm einen Atemlufttest durch, der einen Alkoholwert von knapp einem Promille ergab. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann gar keinen gültigen Fahrausweis hatte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig, der Sachschaden beträgt rund 27'000 Franken.

Aktuelle Polizeibilder: