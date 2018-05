Derweil sind erste Informationen zum Täter durchgesickert. Demnach handelt es sich um den 36-jährigen Gefängniseinsassen Benjamin H. Dieser habe sich auf einem Freigang befunden, von dem er nicht zurückgekehrt sei. Am Montagabend sei er zur Suche ausgeschrieben worden. H. verbüsste eine Strafe wegen Delikten im Zusammenhang mit Diebstahl und Drogenhandel. Möglicherweise hat er in der Nacht auf Dienstag in On in der Nähe seiner Heimatstadt Rochefort noch ein weiteres Tötungsdelikt an einem 30-jährigen Bekannten begangen. Medien spekulierten zudem, das H. am Überfall auf ein Juweliergeschäft in Rochefort beteiligt gewesen sein könnte, der ebenfalls in der Nacht auf Dienstag stattfand.

Nicht als Islamist bekannt

H. habe als psychisch labil und gewaltbereit gegolten. Den Behörden war er jedoch nicht als Islamist bekannt. Möglich ist, dass er sich im Jahr 2017 bei seinem Aufenthalt im Gefängnis Lantin bei Lüttich radikalisiert haben könnte. So berichtet es zumindest ein Mitinsasse gegenüber dem belgischen Rundfunk RTBF.

Gemäss Justizminister Koen Geens habe H. bereits von elf eintägigen und 13 zweitägigen Freigängen profitiert. Diese hätten sich jeweils ohne Zwischenfälle abgespielt. Geens: «Es war schwierig vorauszusehen, dass es beim 14-mal schiefgehen könnte». Die Terrorwarnstufe, die erst im Januar nach drei Jahren auf dem Maximum heruntergesetzt wurde, werde nicht erhöht, hiess es.

Mehrere Angriffe

Seit den Brüsseler IS-Anschlägen am Flughafen Zaventem und in der Metrostation Malbeek vom März 2016 hat es in Belgien mehrere Angriffe gegen Beamte und Polizisten gegeben, die als terroristisch eingestuft wurden. Letztmals im August 2017, als ein 30-jähriger Mann im Hauptbahnhof Brüssels einen Soldaten attackierte und daraufhin erschossen wurde.