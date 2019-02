Das Feuer sei am Donnerstag in einem offenen Abteil der Deponie ausgebrochen, auf dem Sperrgut gesammelt werde, teilte die Bündner Kantonspolizei am Freitag mit. Ein Grossaufgebot der örtlichen Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist laut Polizeiangaben noch unbekannt und wird untersucht.

