Am Donnerstagabend, ging um 22.20 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale (KNZ) die Meldung über Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus an der Dorfstrasse in Oftringen ein.

Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Kantonspolizei an den Ereignisort aus. Die Feuerwehr Oftringen konnte den Brand löschen.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, konnten sich die Bewohner der Liegenschaft unverletzt ins Freie begeben. Das Einfamilienhaus ist aufgrund der Beschädigungen allerdings nicht mehr bewohnbar.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet.

