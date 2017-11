Am Samstag, kurz nach 19.50 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Oensingen ein. Die Feuerwehr Oensingen rückte sofort mit rund 35 Angehörigen und sieben Fahrzeugen aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Das Feuer ist in der obersten Etage der zweistöckigen Wohnung ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Die Schadenssumme beträgt nach ersten Einschätzungen mehrere 10'000 Franken.

Die Klärung der Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn hat in der Zwischenzeit ergeben, dass der Brand auf einen technischen Defekt in der Deckenbeleuchtung zurückzuführen ist. Die Hauptstrasse musste wegen des Einsatzes für rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet. (pks)