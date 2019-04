Der Brand im Ortsteil Traselingen brach aus noch unbekannten Gründen gegen 3 Uhr in der Früh aus, wie der Kommandant der Feuerwehr Oberer Sempachersee, Urs Bachmann, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Insgesamt rückten gegen hundert Rettungskräfte an. Die Scheune brannte vollständig ab. Eine angebaute Halle wurde ebenfalls beschädigt.

Die Feuerwehr brachte den Angaben zufolge die mehreren Dutzend Tiere unversehrt ins Freie auf eine nahe Weide. Von dort werden sie im Verlauf des Tages zu anderen Bauernbetrieben in der Region transportiert.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer noch in der Nacht unter ihre Kontrolle bringen. Der Einsatz dauerte am Morgen noch an. Laut dem Feuerwehrkommandanten entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein.

Der Brandort liegt nur wenige Meter von der Hauptstrasse zwischen Hildisrieden und Hochdorf entfernt. Diese wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Die aktuellen Polizeibilder: