Der 18-Jährige wurde gegen 4.30 Uhr in der Falknerstrasse von drei jungen Männern angesprochen. Sie fragten nach Geld. Plötzlich stiessen sie ihn zu Boden und versetzten ihm Faustschläge und Fusstritte.

Der 18-Jährige verlor darauf das Bewusstsein. Die drei Täter raubten ihm Portemonnaie und Handy und flüchteten in Richtung Marktplatz.

Ein Passant alarmierte die Polizei. Das Opfer musste in die Notfallstation eingewiesen werden, wie die Basler Polizei am Samstag mitteilte.

Wenig später schlugen wohl dieselben drei Täter nochmals zu. Ein 57-Jähriger wollte zum Taxistandplatz am Blumenrain, als er von hinten angegriffen wurde. Er wurde zu Boden geschlagen und mit Schlägen traktiert.

Dem Opfer wurden Geld, Uhr und Handy geklaut. Die drei Täter flüchteten Richtung Petersgraben.

Ein Taxifahrer alarmierte die Polizei und half dem Mann. Das Opfer erlitt diverse Kopfverletzungen und musste ebenfalls in die Notfallstation eingewiesen werden.

Die Polizei vermeldet, dass sie kurze Zeit später die drei mutmasslichen Täter festnehmen konnte. Die drei versuchten noch zu flüchten, was ihnen aber nicht gelang. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Schweizer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren. Die Polizei klärt ab, ob sie für weitere Delikte in Frage kommen.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft bzw. der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt unter der Telefonnummer 061 267 71 11 oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.