Wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten, fanden Ermittler am vergangenen Montag im Garten eines Hauses in Rohrbach BE verdächtige Reste.

Es sei davon auszugehen, dass es sich um Überbleibsel von Fleischstücken handle, welche mit giftigen Stoffen und gefährlichen Gegenständen versetzt gewesen seien. Die Polizei glaubt, dass diese Köder am vergangenen Freitag ausgelegt wurden. Sie hat Ermittlungen wegen Tierquälerei aufgenommen und einen Zeugenaufruf erlassen.