Nach einem Unfall mit einem Camion, der Gefahrgut transportierte, ist die deutsche Autobahn A 5 Basel – Karlsruhe aktuell im Bereich Neuenburg komplett gesperrt, berichtet das Polizeipräsidium Freiburg im Breisgau. Neuenburg liegt zirka 25 Kilometer nördlich von Basel.

Der Verkehr in Richtung Norden wird an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen ausgeleitet. In Fahrtrichtung Süden erfolgt die Ausleitung an der Anschlussstelle Müllheim. Von französischer Seite her wurde die Zufahrt zur A 5 ebenfalls gesperrt.

An der Unfallstelle (Autobahndreieck Neuenburg) liegen zahlreiche Gasflaschen auf der Fahrbahn. Es besteht Explosionsgefahr. Näheres ist noch nicht bekannt.

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Autobahnmeisterei sind mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen auf einen Sattelzug auf. Dadurch flogen Gasflaschen auf die Fahrbahn, wobei bei einigen der Kopf abgerissen wurde und der Flascheninhalt (vermutlich Acetylen) austrat. Bisher ist von einem schwer verletzten Camion-Fahrer die Rede. Die Unfallstelle ist weiträumig abgesperrt. (psc)