In einer Wohnung in Frauenfeld ist eine Frau tot aufgefunden worden: Die Thurgauer Kantonspolizei geht aufgrund der Umstände von einem Tötungsdelikt aus, wie sie am Dienstagabend auf Anfrage erklärte.

Die Fahndung nach der Täterschaft laufe, bestätigte die Polizei einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten». Wie die Zeitung weiter schreibt, könnte es sich beim Täter um den Enkel der getöteten Mutter von drei Söhnen handeln – bestätigt ist dies aber nicht.

Offenbar ist der Tat ein Streit vorausgegangen. Eine ältere Dame, die im gleichen Haus wohnt, konnte im Treppenhaus das Geschrei von mehreren Männern hören. Allerdings in einer Sprache, die sie nicht verstand, wie der «Blick» berichtet.

