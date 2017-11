Am Abend von Halloween war die Kantonspolizei auch in der Region Dornach mit zusätzlichen Patrouillen unterwegs. Bei der Kontrolle von drei Jugendlichen am Abend in Dornach kamen Sprayer-Utensilien zum Vorschein; ein Beteiligter hatte Farbe an den Händen. Die drei Jungen, zwei Schweizer und ein Deutscher, sind geständig, rund 40 Sprayereien in den vergangenen Monaten in der Region begangen zu haben. Sie werden bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (pks)