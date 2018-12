Der Gotthard-Tunnel auf der Autobahn A2 ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Die Einsatzleitzentrale bestätigte den Brand und die Sperrung des Tunnels auf Anfrage.

Ein Auto sei in Brand geraten, wie ein Sprecher sagte. Verletzte habe es keine gegeben. Wann der Tunnel für den Verkehr wieder freigegeben werden kann, ist derzeit noch unklar.

Vor beiden Tunnelportalen kommt es zu Staus: In Richtung Süden beträgt die Staulänge aktuell 3 Kilometer, in Richtung Norden ist es 1 Kilometer. Eine Umleitung via A13 und San-Bernardino-Tunnel ist signalisiert.