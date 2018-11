Eine Patrouille des Grenzwachtkorps wollte beim Grenzübergang Montlingen ein einreisendes Auto mit zwei unbekannten Männern kontrollieren. Plötzlich beschleunigte der Autofahrer und setzte seine Fahrt in Richtung Oberriet fort.

Die Patrouille des Grenzwachtkorps folgte dem flüchtenden Auto und holte dieses auf der Montlingerstrasse in Fahrtrichtung Oberriet Zentrum ein. Bei der Verzweigung Montlinger-/Neufeldstrasse wendete der flüchtige Autolenker um eine Verkehrsinseln und wollte in die Gegenrichtung flüchten. Die zivile Grenzwacht-Patrouille versuchte dem Auto den Fluchtweg zu blockieren, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen.

Dabei rammte das Fluchtauto den Patrouillenwagen, prallte gegen den Randstein auf der gegenüberliegenden Strassenseite und kam auf dem Trottoir zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden einer der Flüchtenden und ein Grenzwächter leicht verletzt. Die beiden Insassen des Fluchtautos konnten vorerst flüchten. Im Zuge der Fahndung konnte einer der mutmasslichen Einbrecher, ein 37-jähriger Pole, festgenommen werden.