Eine 20-Jährige fuhr auf der Julierstrasse um 17.50 Uhr von Savognin GR herkommend in Richtung Julierpass, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Kurz vor Bivio GR rutschte sie auf der schneebedeckten Strasse in einer unübersichtlichen Rechtskurve über die Strassenmitte hinaus.

Dabei stiess sie frontal mit einem talwärts fahrenden Auto zusammen. Eine weitere ebenfalls talwärts fahrende Autolenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte leicht das Heck des voranfahrenden Autos. Die beiden in die Frontalkollision involvierten Fahrzeuge mussten mit erheblichen Schäden abtransportiert werden.