Das Video zeigt das Cockpit eines Motorrads auf rasanter Fahrt. Innert kürze schnellt der Tacho auf fast 300 km/h hoch – das Ganze auf einer Landstrasse mit Gegenverekhr im grenznahen Wutachtal. Die deutsche Polizei ermittelt.

Die Spur könnte auch in die Schweiz führen. «Es ist kein Geheiminis, dass gerade Schweizer Motorradfahrer, die gerne schnell fahren, diese Gegend mit ihren attraktiven Strecken zu diesem Zweck nutzt», sagt Paul Wissler, Sprecher vom Polizeipräsidium Freiburg i. B., auf Anfrage gegenüber Tele M1.

Ohne Zeugen, die eventuell auf das Nummernschild achteten, dürfte es aber schwierig werden, so Wissler. Allenfalls kann das Video weitere Anhaltspunkte liefern. Denn dieses stellte der Raser nach seiner Fahrt in eine Schweizer Facebook-Gruppe. «Es ist ein Trend, dass sich Motorrad-, aber auch Autofahrer selber bei ihrem Tun filmen», so der Polizeisprecher.